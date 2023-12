Het heeft even geduurd, maar sinds The Game Awards 2023 weten we eindelijk voor welk project Kojima Productions en Xbox Game Studios de handen in elkaar geslagen hebben. Al is weten uiteraard relatief. Zoals we dat van Kojima gewend zijn, is het project – dat de titel OD draagt – vooralsnog in nevelen gehuld. De eerste trailer was dan ook uitermate raadselachtig.

We weten wél al dat OD een horrorgame wordt, met een bekende cast (o.a. Sophia Lillis uit ‘It’ maakt haar opwachting) en nog een grote naam achter de schermen: Jordan Peele, regisseur van topfilms als Get Out en Nope. Daarnaast zijn we erachter gekomen dat Kojima twee unieke handelsmerken heeft aangevraagd, die allebei betrekking zouden hebben op OD.

Het gaat om Social Scream System en Social Stealth. De precieze betekenis van deze termen is vooralsnog koffiedik kijken, maar als we de gebruikte woorden goed interpreteren, lijkt het om hoogst originele multiplayerfeatures te gaan. Wie Death Stranding gespeeld heeft, weet dat Kojima daar ervaring mee heeft. De toekomst zal het uitwijzen. Wordt vervolgd!