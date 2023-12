In oktober kondigde Microsoft aan dat Xbox Cloud Gaming naar de Meta Quest apparaten zou komen. Nu twee maanden verder is het moment daar: Microsoft heeft Xbox Cloud Gaming in beta voor de Meta Quest gelanceerd.

Wat je nodig hebt is een Meta Quest 2, 3 of Pro headset, de laatste Quest software update en een Xbox Game Pass Ultimate abonnement. Daarnaast is een (Bluetooth) controller en een snelle internetverbinding vereist.

Via de headset kun je vervolgens de Xbox Cloud Gaming app downloaden en een tutorial volgen om alles in orde te maken. Dat eenmaal gedaan, dan kan je vervolgens een titel kiezen in de bibliotheek die je direct kunt gaan spelen.

Om een indruk te krijgen van hoe het werkt, zie de video hieronder: