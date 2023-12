Er gaan al even geruchten over een PlayStation 5 Pro en recent zouden naar verluidt de specificaties zijn gelekt. Dit kon bekend insider Tom Henderson niet bevestigen, maar wel gaf hij aan dat Sony verwacht dat de informatie snel op straat komt te liggen. Dit omdat Sony op korte termijn de dev kits naar ontwikkelaar zou gaan versturen.

In de tussentijd duiken er nieuwe geruchten op, want nu is het Jeff Grubb die een duit in het zakje doet. In de nieuwste aflevering van de Game Mess-podcast zegt hij dat de gelekte specificaties gebaseerd zijn op een reeks van mogelijkheden, omdat het nog niet definitief vaststaat. Dus het kan goed mogelijk zijn dat de daadwerkelijke specs wat afwijken.

Interessant is ook dat Grubb stelt dat de PlayStation 5 Pro met een eigen supersampling technologie komt, die vergelijkbaar zou zijn met DLSS. Hiermee zou de console in staat zijn om games af te spelen in een hele hoge resolutie en framerate. Verder geeft hij aan dat de console in september 2024 moet lanceren, wat in lijn ligt met eerdere geruchten.

“The big thing here, like the big feature that this system will support, is Sony’s own proprietary DLSS-like solution, where they use their own machine learning to improve images so they can run things at a really high resolution and really high frame rate, and they would include their own hardware in the PS5 Pro to do this.

That’s where like the 2x hardware ray tracing acceleration comes into place, but they would be able to do even more than just better hardware ray tracing. So yeah, this thing is probably happening.”