Eerder dit jaar kwam Prince of Persia: The Lost Crown uit en de game werd positief onthaald door zowel spelers als critici. Om op dit succes voort te bouwen heeft Ubisoft zojuist tijdens Ubisoft Forward aangekondigd dat het spel een gratis update ontvangt die nu beschikbaar is. Dat is niet alles, er zal namelijk ook een uitbreiding met een nieuw verhaal worden uitgebracht in september.

De gratis update die nu beschikbaar is om te downloaden heet ‘Divine Trials’. De update voegt combat-, puzzel- en platformuitdagingen toe aan het spel. Daarnaast kun je het ook opnieuw opnemen tegen verschillende bazen en je krijgt nieuwe amuletten en outfits tot je beschikking.

Ook The Rogue Prince of Persia, die zich momenteel in Early Access bevindt, krijgt een nieuwe update genaamd Temple of Fire. De update voegt een nieuwe biome, vijanden en wapens toe aan het spel en is ook nu beschikbaar.

Je kunt de trailers van de nieuwe content en DLC hieronder bekijken.