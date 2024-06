Het is inmiddels een paar jaar terug dat Prince of Persia: The Sands of Time remake werd aangekondigd, maar de aanvankelijke ontvangst onder gamers was niet al te enthousiast. Ubisoft is daarop terug naar de tekentafel gegaan en sindsdien wachten we op meer informatie.

Recent liet Ubisoft Toronto weten dat ze zich bij Ubisoft Montreal hadden aangesloten voor de ontwikkeling van de game en vanavond tijdens Ubisoft Forward werd er eindelijk weer een teken van leven gegeven. Bekijk hieronder de nieuwe teaser trailer.

Die laat helaas niks van de game zelf zien en Ubisoft kan eigenlijk ook wel een tijdmachine gebruiken, want de game komt klaarblijkelijk pas in 2026 uit.