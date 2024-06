Na een paar jaar van stilte liet de remake van Prince of Persia: The Sands of Time zich van de week tijdens Ubisoft Forward eindelijk weer eens zien, al stelde de teaser niet echt veel voor. Het enige echt noemenswaardige was dat de game een release window van 2026 heeft gekregen, wat dus nog wel even duurt.

Maar waarom duurt het precies zo lang? Het is immers sinds 2020 dat we al zitten te wachten op de release, maar het duurt en duurt maar. In een nieuw interview op de Ubisoft website geven game director Michael McIntyre en creative director Bio Jade Adam Granger meer toelichting.

De pre-productie fase is nu afgerond en de titel is nu in volle productie, wat wil zeggen dat men pas sinds kort effectief met de ontwikkeling bezig is. Dit komt weer doordat er in de afgelopen jaren veel veranderd is. Hieronder de specifieke uitleg:

Michael McIntyre: “We finished our pre-production phase; we are now in full production, which means that we have built a small version of the game that allowed us to validate many of our ambitions with the remake.”

BJAG: “The landscape of remakes has evolved a lot since the first inception of the remake of Sands of Time. There have been some big players that clearly redefined the bar. We made some big changes to the 3Cs (Character, Camera, Controls), and had to build prototypes to make sure that our new controls still feel good with the old gameplay, and sometimes we need to change them. It’s a little bit faster in terms of conception, but production-wise, there’s no difference between creating a remake or an original game. It takes time and craftsmanship and people, which is why we have reinforcements from other studios to help us here.”