We zitten inmiddels al een paar jaar te wachten op de remake van Prince of Persia: The Sands of Time en we weten nog altijd niet wanneer de game uitkomt. Wel weten we dat de ontwikkeling niet stilligt, want Ubisoft Toronto heeft zich nu bij de krachten van Ubisoft Montreal gevoegd om de game verder af te maken.

Dit laat de studio uit Toronto via X weten, waarbij ze het volgende schrijven: