Ubisoft heeft onthuld wat fans kunnen verwachten in het tweede jaar van The Crew Motorfest. De Chase Squad-update zal worden uitgebracht in november 2024 en introduceert de nodige nieuwe content aan de racegame.

Spelers zullen kunnen rondscheuren in nieuwe wagens op een nieuw eiland. Daarnaast zullen er ook nieuwe playlists worden toegevoegd, mocht je zin hebben in wat nieuwe tunes. The Crew Motorfest is nu beschikbaar. Je kunt de Chase Squad-trailer hieronder bekijken.