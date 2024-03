The Crew: Motorfest is al bijna 6 maanden beschikbaar, de pc-versie is echter niet op Steam verkrijgbaar. Daar komt volgende maand verandering in, zo heeft Ubisoft nu aangekondigd.

De pc-versie van de openwereldracer van Ubisoft is alleen te vinden in de Epic Games Store en op Ubisoft Connect. Gamers die liever hun games via Steam kopen worden dus vooralsnog buitengesloten. Op 18 april zal The Crew: Motorfest alsnog op het digitale platform van Valve beschikbaar worden gesteld. Je kunt de game daar nu al toevoegen aan je verlanglijst.

Ben je alweer vergeten wat The Crew: Motorfest precies is en of de game mogelijk wat voor jou is, check dan onze review.