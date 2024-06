Preview | Star Wars Outlaws – Ubisoft wist in 2021 de rechten te bemachtigen om met Star Wars aan de slag te gaan en inmiddels werkt hun Massive studio al geruime tijd aan Star Wars Outlaws. Die werd vorig jaar groots onthuld en nu een jaar later komt de releasedatum van 30 augustus steeds dichterbij. Met een nieuwe demo tijdens Ubisoft Forward staat de game weer volop in de spotlights, maar recent kregen we al een uitgebreide demonstratie van de game te zien en daar vertellen we je natuurlijk graag meer over.

Samen met Nyx op pad

Als Kay speel jij de hoofdrol in het avontuur maar je staat er nooit helemaal alleen voor. Zo heb je immers altijd Nyx aan je zijde, die je kan helpen in allerlei situaties. Een belangrijk onderdeel hiervan is natuurlijk de combat en die varieert naargelang je aanpak. Je kunt met je eigen blaster de vijanden te lijf gaan, waarbij je in principe drie mogelijkheden hebt qua modules. Zo kun je de vijanden simpelweg overhoop schieten, maar als zij een schild hebben zul je daar eerst doorheen moeten komen. Hiervoor heb je een speciale module, die schilden verzwakt en uitschakelt.

Het is echter ook mogelijk om een stun lading af te vuren, waarmee vijanden gelijk als een zoutzak in elkaar storten. Deze aanval is erg krachtig, maar komt met een cooldown en is dus niet continu te gebruiken. Maar geen nood, want in het geval er meerdere vijanden zijn kun je altijd Nyx nog inzetten voor afleiding. Of in het geval je twee vijanden tegelijkertijd moet pakken, kan je de aanval synchroniseren, waarbij jij als Kay de eerste vijand uitschakelt en Nyx de tweede bezighoudt, zodat je die nadien kan uitschakelen.

Afgaande op de demo lijkt het samenspel erg vloeiend te gaan, als is het wel wat gek dat Kay een stormtrooper gewoon met blote vuist uitschakelt. Dat oog wat vreemd, gezien die met zijn armor toch wat beter bestand zou moeten zijn tegen inkomende klappen. Afijn, naast dat Kay met mêlee en haar blaster vijanden een enkeltje hiernamaals bezorgt, kan ze ook wapens in de omgeving oppakken, waarmee ze effectiever te werk kan gaan tegen meerdere vijanden. Vanzelfsprekend ontbreekt het de game niet aan de klassieke rode tonnen die zullen exploderen bij inkomende kogels, wat natuurlijk effectief is om grotere groepen vijanden in een keer uit te schakelen.

Naadloos de ruimte in

De combat van Star Wars Outlaws is op basis van wat we gezien hebben niet direct heel bijzonder. Het oogt als een vrij traditionele third-person shooter en hoewel we niet hebben kunnen spelen, lijkt het allemaal erg soepel aan te voelen. Dit is overigens ook niet iets waar we ons echt druk over maken, gezien Ubisoft hier wel raad mee weet. Vrij indrukwekkend is trouwens dat we zagen dat Kay een ruimteschip stal uit een groot ruimtestation en naadloos het heelal invloog. Vanaf het gevecht aan boord van het ruimtestation tot het binnenrennen van het ruimteschip om via een animatie plaats te nemen en weg te vliegen; het ging allemaal erg soepel en dat brengt de immersie.

Vanzelfsprekend beperken de gevechten zich niet tot de third-person gameplay, want in het heelal ging het allemaal direct verder met typerende dogfights. Best indrukwekkend was overigens de omgeving, waar veel gebeurd is en daardoor vloog er ontzettend veel puin rond wat het spotten van vijanden bij vlagen lastig maakt, maar wel realistisch oogt. Vijanden aanvallen zorgt er natuurlijk ook voor dat je gezocht wordt, maar her en der kan je in de ruimte schotels hacken en je ‘wanted’ level clearen. Met dat gedaan in de presentatie was het aan Kay om naar de nabijgelegen planeet te vliegen.

Waar de transitie van gameplay in het ruimtestation naar de ruimte naadloos ging, geldt dat ook voor het bezoeken van een planeet. In tegenstelling tot bijvoorbeeld No Man’s Sky kan je echter niet zelf bepalen waar je landt. Dus per planeet is er een specifieke aanvliegroute waarna de game dit van je overneemt en je jouw schip op een aangewezen plek parkeert. Dit gaat overigens ook allemaal weer naadloos via een animatie, waardoor de game je de illusie geeft de volledige vrijheid in het heelal te hebben, wat de eerder aangehaalde immersie absoluut ten goede komt.

Exploratie

Bij de presentatie kregen we ook een ander segment van de game te zien, waarbij het wat meer om de exploratie draaide. De planeet in kwestie waar Kay zich bevond bevatte een neergestort schip waarbij het de bedoeling was om een specifiek object te vinden. De gameplay hier is compleet anders dan in de zojuist omschreven missie, want hier draait het echt om puzzelen en klimmen en klauteren in de omgeving, dat ergens een beetje deed denken aan de Cauldrons van de Horizon-games. Inclusief geel gemarkeerde objecten die aangeven waar je heen moet. Het van A naar B bewegen is wat dat betreft vrij traditioneel en hier komen nog wat omgevingspuzzels aan te pas, wat voor een goede afwisseling lijkt te zorgen.

Eenmaal bij het doel aangekomen doken de vijanden op en was het aan Kay om een manier te vinden om te ontsnappen. Met het activeren van een reactor werd er een setpiece geactiveerd met als gevolg een instortende omgeving. Eerlijk is eerlijk: het is niet zo spectaculair als wat we van de Uncharted-games gewend zijn, maar het zorgt wel voor een leuke afwisseling. Het is wat dat betreft een beetje textbook gameplay voor een actie avonturen game, maar het zag er allemaal leuk en spannend genoeg uit. Ook valt op dat de game best wel veel inzet op stealth. In de drie missies die gepresenteerd werden vormde dat de basis van de aanpak tot het op een gegeven moment fout ging.

Dit betekent niet dat stealth per se de manier is waarop je missies aanvangt, maar het kan erg handig zijn om te voorkomen dat de gameplay moeilijker wordt. Leuk is ook dat je Nyx op elk moment in kan zetten om vijanden aan te vallen of af te leiden. Hierdoor krijg je ondanks de relatief beperkte middelen die je als Kay hebt, genoeg vrijheid om de game tot op zekere hoogte op de manier te spelen zoals jij dat wilt. Daarbij geniet je ondertussen van allerlei afwisseling op de locaties die je aandoet, want geen van de plekken die we te zien kregen leken op elkaar. Met andere woorden: Ubisoft Massive lijkt alle zaken goed voor elkaar te hebben met deze game.

Voorlopige conclusie

Op basis van wat we van Star Wars Outlaws hebben gezien lijkt het heel erg dat Ubisoft best wel op safe speelt met de verschillende gameplay elementen. Normaal gesproken zou dat misschien een wat makkelijke route zijn, maar vergis je niet. Massive Entertainment voegt veel details toe en lijkt ook in te zetten op de afwisseling, want van alle gameplay elementen die we te zien kregen zag niets er vervelend of saai uit. Kortom, Star Wars Outlaws heeft eigenlijk alles in zich om een heel fijn third-person actie-avontuur te worden. Het is wachten tot we de game daadwerkelijk zelf kunnen spelen, maar wat we tot dusver gezien hebben smaakt zeker naar meer.