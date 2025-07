Vervolg op Star Wars: Outlaws was al snel van tafel bij Ubisoft

Volgens Ubisoft-CEO Yves Guillemot is het tegenvallende succes van Star Wars: Outlaws toe te wijten aan een verminderde interesse in de franchise bij de fans. Deze opmerking zorgde voor flink wat commotie onder gamers, waarvan er veel al direct duidelijk maakten dat dit te maken heeft met de vele performance problemen en de algemene staat van de titel.

In een recente uitgave van de Insider Gaming Podcast maakte journalist Tom Henderson duidelijk dat Ubisoft nadacht over een vervolg op Star Wars: Outlaws, maar dat dit idee al in een vroeg stadium een halt toe werd geroepen. Star Wars: Outlaws was volgens Insider Gaming een grote flop vergeleken met de verwachtingen die werden geschept. In september van 2024 had de titel maar één miljoen exemplaren verkocht, wat voor een Ubisoft-titel een zeer mager aantal is.

“They also recently cancelled Star Wars Outlaws 2, because that was planned and in the works. It didn’t enter production, as far as I know. It wasn’t set in stone.”

Het zal voor velen geen verrassing zijn dat een vervolg op Star Wars: Outlaws uitblijft. De eerste game ontving best veel kritiek vanwege de overvloed aan bugs en het gebrek aan content. Afgezien van een aantal kleine patches werd er nauwelijks iets verbeterd door Ubisoft, waardoor de teleurstelling erg groot bleef.