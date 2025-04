Ubisoft stelt Star Wars Outlaws demo van drie uur beschikbaar

Star Wars Outlaws is nu al geruime tijd verkrijgbaar en als je tot op heden altijd getwijfeld hebt over een aankoop, dan is het nu mogelijk om de game gratis uit te proberen. Ubisoft heeft namelijk een demo van de game beschikbaar gesteld op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Deze demo laat je een bepaald gedeelte van de game voor een periode van drie uur spelen. Het is echter onduidelijk of je de voortgang die je in de demo boekt mee kunt nemen naar de volledige game als je die naderhand aanschaft.

Bij de aanschaf profiteer je momenteel van een korting. Voor meer informatie kun je hier onze review vinden.