Star Wars Outlaws voor Nintendo Switch 2 voorzien van releasedatum

Spelers, critici én Ubisoft zelf zijn het er over eens: Star Wars Outlaws viel wat tegen. Na diverse updates en nieuwe DLC’s is het totaalplaatje al een stuk aantrekkelijker, maar er zijn zo veel ontzettend goede games verschenen dat weinig mensen nog maar terugdenken aan Star Wars Outlaws. Een nieuwe console is natuurlijk een ideale kans om jouw game een nieuw leven te geven.

De Nintendo Switch 2-versie van Star Wars Outlaws wordt ontwikkeld door Massive Entertainment samen met Ubisoft Redlynx. In onderstaande video wordt ook verteld dat Star Wars Outlaws op de Nintendo Switch 2 bijvoorbeeld gebruik maakt van het touchscreen in sommige scenario’s. Daarnaast zullen de DLC’s Wild Card en A Pirate’s Fortune inbegrepen zijn in de Nintendo Switch 2-versie.

Star Wars Outlaws verschijnt op 4 september voor Nintendo Switch 2.