Netflix zet steeds meer in op het aanbieden van games via streaming. Dit is tegenwoordig een apart segment binnen de streamingdienst en beperkt zich voornamelijk tot de wat kleinere titels, al zijn sinds deze week ook GTA III, GTA Vice City en GTA San Andreas via Netflix te spelen.

Het zal hier ook niet bij blijven, want Netflix heeft in gesprek met Axios aangegeven dat ze meerdere games in ontwikkeling hebben. De streaminggigant heeft studio’s in de Verenigde Staten en Finland waar mensen specifiek aan games voor de dienst werken.

Netflix heeft op dit moment 10 games intern in ontwikkeling. Daarnaast werken ze met diverse externe partijen samen, waardoor het aantal nog te verschijnen games richting de 90 gaat. Met andere woorden: het aanbod van games op Netflix zal gestaag gaan groeien.