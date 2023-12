Sinds de allereerste The Game Awards negen jaar geleden weet de awardshow van organisator en presentator Geoff Keighley steeds meer publiek te trekken. Dit heeft onder andere geresulteerd in een groeiend aantal grote aankondigingen tijdens het evenement. Dit jaar wist The Game Awards maar liefst 118 miljoen live kijkers te trekken, 15% meer dan vorig jaar, aldus Keighley.

Keighley liet via X verder weten dat de YouTube-stream in 4K-resolutie door 53% meer mensen is bekeken dan vorig jaar, wat resulteerde in iets meer dan 900.000 kijkers voor de officiële stream. Tel daarbij de costreams op en je komt al snel op 1,7 miljoen live kijkers.

Ook de cijfers op Twitch zijn opmerkelijk. Meer dan 1,94 miljoen kijkers bekeken het evenement via meer dan 13.680 Twitch-kanalen. Het aantal streams zag een groei van 24% vergeleken met vorig jaar en het aantal kijkers steeg met 10%.

De groei van The Game Awards 2023 toont nog maar eens aan dat de game-industrie vooralsnog niet zijn piek heeft bereikt. We zijn benieuwd hoe lang The Game Awards deze groei weet door te zetten.