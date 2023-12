Hideki Kamiya, bekend van Bayonetta en andere titels van Platinum Games, heeft de ontwikkelaar eerder dit jaar verlaten. Toen was niet helemaal duidelijk waarom hij de deuren van de studio achter zich dichttrok, maar nu maanden later heeft de Japanner toch een boekje opengedaan.

De voornaamste reden dat hij bij Platinum Games is vertrokken is vanwege de route die de ontwikkelaar in is geslagen, die niet helemaal bij hem past. Hij stelt dat hij games niet als producten ziet, maar als kunst. Hij wil games maken die alleen door hem gemaakt kunnen worden, wat suggereert dat er een verschil in creatief inzicht was.

“Because I felt that the direction the company was heading in was different from my beliefs as a developer. Without that element of trust, I couldn’t continue working there, and so I left, so that I could continue working in what I consider to be the right way. I don’t think of games as products, but rather as works of art. I want to put my artistry into games and deliver games that could only be made by Hideki Kamiya, so that players can enjoy Hideki Kamiya games exactly as they are. I decided to leave the company and forge my own path, to continue making games that reflect the developers who made them.”