Vorige week woensdag maakte Sony PlayStation bekend welke games er aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd zouden worden. Het zijn best wel wat titels, waaronder GTA V en Stranger of Paradise.

Na de aankondiging op woensdag was het wachten tot vandaag, maar bij dezen bericht dat de nieuwe line-up live is gegaan. De onderstaande titels zijn nu beschikbaar om te downloaden en spelen, mits je natuurlijk een abonnement hebt.

PlayStation Plus Extra/Premium

Grand Theft Auto V (PS4/PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4/PS5)

MotoGP 23 (PS4/PS5)

Metal Hellsinger (PS4/PS5)

Salt and Sacrifice (PS4/PS5)

Moonscars (PS4/PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4/PS5)

Grime: Tinge of Terror (PS4/PS5)

Tinykin (PS4/PS5)

Prodeus (PS4/PS5)

Shadowrun Returns (PS4/PS5)

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4/PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Mega Man Legacy Collection (PS4)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4)

Thrillville (PS4/PS5)

Thrillville: Off the Rails (PS4/PS5)

Buzz Lightyear of Star Command (PS4/PS5)

Benieuwd naar de games? De video hieronder gaat in vogelvlucht langs de titels. PlayStation Plus Extra of Premium abonnement afsluiten? Dan kan je daarvoor hier terecht.