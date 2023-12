Er is de voorbije jaren al veel inkt gevloeid over SBMM – oftewel skill-based matchmaking in online multiplayergames. In theorie klinkt het erg mooi. De tool zorgt er namelijk voor dat je altijd tegenover mensen met gelijkaardige vaardigheden komt te staan, zodat je steevast in spannende partijtjes belandt. Naarmate je beter wordt, zal ook je tegenstander sterker worden en vice versa. Een ideaal scenario, zou je denken… al is het systeem nog onvolmaakt en zorgt het zo vaak voor frustraties.

We weten dus niet of een gelijkaardig systeem om de moeilijkheidsgraad in singleplayertitels te bepalen wel zo’n goed idee is. Sony is er alleszins naar aan het kijken. Het bedrijf heeft onlangs een patent aangevraagd voor een dergelijke singleplayer-SBMM, waarmee dynamisch de moeilijkheid van je avontuur bepaald wordt. Krijg je de game wel erg goed onder de knie? Dan wordt het spel moeilijker. Begin je te worstelen met de tegenstand? Dan zet die vrolijk een stapje achteruit.

De technische details vind je hier. Wij zijn er nog niet helemaal uit of we een dergelijke optie een warm hart toedragen. Wat denken jullie ervan?