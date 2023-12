The Finals werd op 8 december uitgebracht ten tijde van The Game Awards. De game is free-to-play en beschikbaar op alle moderne thuisconsoles en pc. De ontwikkelaar heeft in de afgelopen anderhalve week gewerkt aan een update en er staat nu een nieuwe patch klaar.

Deze update komt met verschillende quality of life verbeteringen en wat algemene fixes die de ervaring moeten optimaliseren. De details staan hieronder op een rijtje, al is de lijst niet heel erg lang.

You can now see your actual position in the leaderboards once you have played a ranked match.

Changed requirements for unranked tournaments from 12 to 6 matches

The Recent tab in the social screen is now working

Fixed some crash instances

Animation improvements to movement feel to get closer to the OB experience

Fixed a bug where some doors in Vegas would open in the wrong direction

Hold interactions that are started while moving will no longer be interrupted prematurely

OCE/SA Server Regions are selectable on all platforms

Heb jij The Finals al gespeeld?