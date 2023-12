James McCaffrey, vooral bekend als de stem van Max Payne, maar recentelijk ook betrokken bij het inspreken van Alex Casey in Alan Wake II, is op 65-jarige leeftijd overleden aan kanker. McCaffrey is op zondag 17 december overleden, dit in bijzijn van familie en vrienden.

Vrienden en collega’s van James McCaffrey uiten steunbetuigingen aan zijn familie en delen mooie woorden, waaronder Remedy Entertainment en ook nog Sam Lake op persoonlijke titel.

We are deeply saddened to hear about the passing of our beloved friend and collaborator James McCaffrey, the iconic voice of Max Payne and Alex Casey. His remarkable talent gave life to our characters and left an enduring impact on our community. Our hearts go out to his family. pic.twitter.com/GEJL7aXyNt — Remedy Entertainment (@remedygames) December 18, 2023