De gelekte data en informatie geven ons een zeldzaam kijkje in de keuken bij Insomniac Games, niet alleen op het gebied van titels die onderweg zijn, maar ook hoe voorgaande titels gepresteerd hebben. Voordat de studio onderdeel werd van PlayStation Studios, heeft Insomniac tussendoor nog een kleiner project uitgebracht: Sunset Overdrive.

De game kwam in 2014 uit voor de Xbox One en kreeg in 2018 nog een release voor de pc. Met een budget van bijna 43 miljoen dollar is dit aan de kleinere kant en met het aantal verkopen werd er zo’n 49,7 miljoen dollar binnengeharkt. In totaal ging de game bijna 1,9 miljoen keer over de toonbank, met een gemiddelde prijs van 26 dollar per verkochte unit.

Onderaan de streep bleef er qua winsten echter nagenoeg niks over voor Insomniac Games: ze mochten slechts 567 dollar bijschrijven.