Als je een beetje thuis bent in gaming, dan ben je vast bekend met de Frostbite Engine van Electronic Arts, en het daarbij horende, bekende logo van de versplinterde hand. Het Amerikaanse bedrijf vond het tijd voor een rebranding en heeft zowel het logo van als de visie op de engine aangepast.

Electronic Arts wil meer gaan luisteren naar hun teams, zodat de Frostbite Engine door al hun studio’s effectiever gebruikt kan worden. EA wil alleen niet verplichten dat hun eigen games gemaakt worden met de in-house engine. Als een ontwikkelaar een andere engine wil gebruiken, dan is dat ook goed.

Het is echter wel de bedoeling om Frostbite zo goed te maken dat niemand (binnen EA) meer naar een andere engine omkijkt. Het logo is ook aangepast en het is nog steeds een hand. Deze is nu alleen niet meer versplintert, maar een ‘normale’ handafdruk geworden. Dit is gedaan omdat alle scherpe kantjes van de Frostbite Engine glad zijn gestreken.