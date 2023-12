Sony komt eens in de zoveel tijd met een update aangaande de verkopen van de PlayStation 5 en daaruit blijkt steevast dat de console als een trein gaat. Het bedrijf heeft nu weer nieuwe cijfers gedeeld en daaruit blijkt dat de console op 9 december 2023 de mijlpaal van 50 miljoen verkopen heeft bereikt.

Het gaat hier om 50 miljoen verkochte exemplaren aan consumenten, het verscheepte aantal ligt nog wat hoger. Om deze schitterende mijlpaal te bereiken had de PlayStation 5 precies 161 weken nodig. Dat is 1 week meer dan de PlayStation 4 nodig had.

Als je bedenkt dat de console in de eerste twee jaar erg moeilijk verkrijgbaar was vanwege tekorten op componenten, is het eens te meer indrukwekkend hoe de PlayStation 5 het doet. Zonder deze tekorten hadden de verkopen misschien nog wel veel hoger kunnen liggen.

“Achieving this PS5 sales milestone is a testament to the unwavering support of the global PlayStation community and their passion for the incredible experiences created by the talented developers from PlayStation Studios and our partners. We’re grateful for all of our players who have joined the PS5 journey so far, and we’re thrilled that this is the first holiday season since launch that we have a full supply of PS5 consoles – so anyone who wants to get one can get one.”