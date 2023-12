Alweer meer dan 12 jaar geleden verscheen de game El Shaddai: Ascension of the Metatron, in 2011 om precies te zijn. Ontwikkelaar Crim kondigde vorig jaar een Nintendo Switch versie aan, maar heeft sindsdien weinig over de game gemeld. De releasedatum van deze uitgave is nu wel bekendgemaakt en valt op een passende datum.

De vernieuwde versie voor de Nintendo Switch zal namelijk op 28 april 2024 verschijnen. 28 april 2011 was de datum waarop het origineel verscheen. De release viert het 13-jarige jubileum dus op een mooi moment.

De game verschijnt zowel fysiek als digitaal en de prijs is omgerekend vanuit Japanse yen ongeveer € 30,-. Een fysieke Digital Deluxe editie zal ook verschijnen voor de prijs van ongeveer € 50,-.