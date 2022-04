Crim, de ontwikkelaar van El Shaddai: Ascension of the Metatron, heeft aangekondigd dat de studio momenteel werkt aan een Nintendo Switch versie van het spel.

Voor de mensen die niet bekend zijn met het spel, El Shaddai: Ascension of the Metatron is een game die in 2011 uitkwam voor de PlayStation 3 en Xbox 360. De Switch versie komt echter niet zomaar uit de lucht vallen, het spel werd namelijk al in september van vorig jaar uitgebracht op pc.

De ontwikkelaar heeft nog niet heel veel details bekendgemaakt over de Switch versie, maar heeft laten weten dat meer info volgt op het 11-jarige jubileum van het spel op 28 april aanstaande. Je kan de aankondigingstrailer hieronder bekijken: