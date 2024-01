Sony heeft met de Horizon franchise een reeks in handen die ze op verschillende fronten willen uitbouwen. Zo hebben we twee reguliere games gehad, uitbreidingen én een spin-off voor PlayStation VR2. Het derde deel is in de maak en daarnaast is er een multiplayer game in ontwikkeling.

Klaarblijkelijk is er nog een MMO in de maak, al is niet duidelijk of het hier om een apart project gaat of om de multiplayer game die reeds door Guerrilla Games is bevestigd. Hoe dan ook, een onderzoeker op X met de naam Kurakasis heeft een overzicht online gezet van allerlei hints die een globale indicatie geven van een MMO project dat ‘Project Skyline’ heet.

Deze game is in ontwikkeling voor pc en mobiel met een release gepland voor 2025 op z’n vroegst. Opvallend genoeg is er geen vermelding van een PS5-versie gevonden al lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de titel de PlayStation over zou slaan.

Het project zou in 2021 van start zijn gegaan en voormalig NCSoft ontwikkelaars zouden betrokken zijn bij de game. Op basis van Facebook en LinkedIn updates van CV’s zou zijn vastgesteld dat er in september 2023 zo’n 140 mensen aan werkten. Verder is de mogelijke titel ‘Land of Salvation’.