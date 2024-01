Het Achievement systeem bestaat al sinds de Xbox 360 en is door Microsoft nooit echt aangepast of vernieuwd, maar dat er veranderingen in de pijplijn zitten is iets wat al even rondgaat. Zo werd in september 2023 nog gemeld dat het systeem een grondige rework zou krijgen met daarbij de introductie van een vergelijkbaar platinum systeem als op de PlayStation.

Deze plannen zullen mogelijk dit jaar ten uitvoer gebracht gaan worden. In de laatste XboxEra-podcast zegt Shpeshal Nick dat hij begrepen heeft dat Microsoft bijna klaar is met de veranderingen die ze willen aanbrengen en dat ze dat dit jaar zullen gaan doen.

“What I’m hearing is that Xbox are nearly done with their achievement overhaul, with changes to achievements, and we should be seeing it next year. When they say next year I’m assuming they’re aware of the fact that it’s New Years Eve, so I guess they mean 2024. But we should be, at the very least, being shown it, because you know how they sometimes put stuff in beta and then it goes through different rings.”