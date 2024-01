Als alles volgens planning gaat bij Supermassive Games, dan zal dit jaar het derde deel van Little Nightmares verschijnen. Het ziet er naar uit dat er ook een remaster van het eerste deel onderweg is naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Gematsu laat weten dat in januari 2023 Little Nightmares: Enhanced Edition is opgedoken. Deze titel werd namelijk voorzien van een leeftijdscategorie in Zuid-Afrika, maar werd door iedereen over het hoofd gezien.

Het is goed mogelijk dat de remaster van het eerste Little Nightmares-deel vroeg dit jaar wordt uitgegeven, om mensen warm te maken voor het aankomende derde deel. Of dit daadwerkelijk zo is, is natuurlijk nog afwachten.