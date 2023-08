De Gamescom Opening Night Live is pas net gestart en begint sterk met de onthulling van een franchise die terugkeert na twee jaar van afwezigheid. Bandai Namco heeft namelijk Little Nightmares III getoond tijdens de showcase met een eerste trailer.

Allereerst moet het duidelijk zijn dat ontwikkelaar Tarsier Studios niet meer aan het roer staat en dat Supermassive Games deze game ontwikkelt. In deze trailer zien we twee nieuwe figuurtjes die vastzitten in een duistere wereld vol horror en daaruit moeten zien te ontsnappen. Op het toneel werd ook verteld dat de game online coöp zal hebben, wat volledig nieuw is voor de franchise.

Hieronder kan je de eerste trailer van Little Nightmares III bekijken, dat ergens volgend jaar verschijnt.