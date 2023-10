Zoals bij velen wel bekend zal zijn, verschijnt er komend jaar een derde deel in de Little Nightmares-franchise. Deze keer zal Tarsier Studios echter niet meer betrokken zijn en is het stokje doorgegeven aan Supermassive Games, die we natuurlijk kennen van het uitstekende Until Dawn en al een prima samenwerking met uitgever Bandai Namco heeft met The Dark Pictures Anthology.

Een van de meest interessante nieuwe features in Little Nightmares III is natuurlijk de coöpmodus. In onderstaande video krijgen we daarom alvast wat daarvan te zien. We zien Low en Alone in deze 18 minuten durende video hun weg banen door The Necropolis. Onderweg moeten zij allerlei obstakels trotseren en schuilen voor grote gevaren.

Little Nightmares III staat gepland voor een release in 2024 voor alle bekende platformen.