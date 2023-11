Voor het derde deel in de Little Nightmares franchise heeft ontwikkelaar Tarsier Studios het stokje doorgegeven aan Supermassive Games, de studio achter The Dark Pictures Anthology. Dat betekent in dit geval: nieuwe personages en een gloednieuwe wereld, die afgaande op het onheilspellende sfeertje uit de eerste beelden niet moet onderdoen voor wat eerder kwam.

‘Wat eerder kwam’ is echter niet meteen belangrijk om van Little Nightmares III te kunnen genieten. Producer Coralie Feniollo heeft namelijk in een interview aangegeven dat je de eerste twee delen niet per se gespeeld moet hebben. Little Nightmares III zal weliswaar knipogen naar die titels bevatten, maar niets dat een bepaalde hoeveelheid voorkennis vereist.

Als je wil horen wat Feniollo nog zoal te vertellen had, verwijzen we je graag door naar de onderstaande video. Enjoy!