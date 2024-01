Vergeet alles wat je de voorbije jaren hebt geleerd over Mickey Mouse: deze vriendelijke en goedlachse Disney-mascotte is een cruciaal onderdeel geweest voor onze kindertijd, maar nu gaat onze goede vriend een totaal andere toer op.

Mickey Mouse uit ‘Steamboat Willie’ werd namelijk onlangs deel van het publiek domein (er zit dus geen copyright meer op dit figuur) en ontwikkelaar Nightmare Forge Games maakt hier gretig gebruik van. Maak kennis met Infestation 88.

Infestation 88 is een coöperatieve horrorgame waarin je horrorversies van allerlei bekende figuren zal moeten afslachten (waaronder dus Mickey Mouse). De game zou ergens in de loop van 2024 moeten uitkomen, voorlopig is er enkel sprake van een pc-versie. Bekijk hieronder een trailer.