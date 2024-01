The Sinking City verscheen in 2019 via uitgever Nacon op de markt. Enige tijd na de release ontstond er echter onenigheid tussen deze uitgever en ontwikkelaar Frogwares, wat zelfs heeft geleid tot een oproep van de ontwikkelaar om de pc-versie op Steam/Epic Games Store niet te kopen.

De game werd namelijk in 2020 offline gehaald, maar Nacon zette de pc-versie vervolgens in 2021 weer online op onder andere Steam. De ontwikkelaar riep toen op de game niet te kopen, omdat het een ‘pirated’ versie zou zijn.

Het is nadien een lange tijd stil geweest aan de voorkant, terwijl er aan de achterkant een juridische strijd heeft plaatsgevonden. Fast forward naar 2024: Frogwares heeft aangekondigd de rechten te hebben bemachtigd en is nu de enige uitgever van de game.

Hierbij geven ze aan dat de nieuwste versie van de game nu beschikbaar is om te downloaden, maar dit wel met de opmerking dat oude save data niet compatible is vanwege technische redenen. De oude versie is nog tot 28 februari beschikbaar, daarna zal die offline gaan en kan je enkel de nieuwe versie spelen.