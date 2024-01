Als je dacht dat de Xbox koelkast een uit de hand gelopen grapje was en dat Microsoft het hier bij zou houden, dan heb je het mis. Het volgende huishoudelijke Xbox-artikel is namelijk op de markt gekomen.

In Amerika kun je bij Wallmart voor $39,99 een heuse Xbox Series S Toaster kopen. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze broodrooster de vorm van een Xbox Series S. Het apparaat heeft een bagel-functie, een digitale countdown timer en je hebt zes presets voor hoe bruin je je broodje wilt hebben. Als klap op de vuurpijl zal je geroosterde brood voorzien worden van het Xbox logo.

Voorlopig is de broodrooster alleen beschikbaar in Amerika en het is niet bekend of de toaster ook naar Europa komt. Hieronder hoe het logo op het geroosterde brood en de broodrooster er zelf uitziet.