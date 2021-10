Toen Microsoft de Xbox Series X wereldkundig maakte, ontstond er al snel een meme van de console. Dit omdat deze nogal wat weg heeft van een koelkast en Microsoft ziet daar de lol wel van in. Daarom kondigden ze eerder dit jaar een Xbox Series X minikoelkast aan en die zal nog dit najaar verkrijgbaar zijn.

Microsoft heeft vandaag aangekondigd dat ze de koelkast in samenwerking met Ukonic! hebben geproduceerd en dat een pre-order vanaf 19 oktober mogelijk is. De release zal in december plaatsvinden, maar een specifieke datum is nog niet bekend. Wel weten we de prijs, die is vastgesteld op € 99,-.

De minikoelkast zal ook in Nederland verschijnen via distributeur Micromedia, die aan verschillende retailers levert. Welke retailers dat met oog op de koelkast in Nederland precies zijn, is nog niet bekend. Het advies is om 19 oktober even de grotere webshops in de gaten te houden.

Dan wat betreft de specificaties. De koelkast is een één op één replica van de Xbox Series X, maar in plaats van hardware tref je er nu een koelelement in aan. Er is ruimte voor 12 blikjes en de koelkast is voorzien van een USB-poort voor het opladen van bijvoorbeeld je telefoon.