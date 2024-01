Tetris is misschien wel de bekendste videogame ter wereld. Niet zo vreemd ook, het was immers ook één van de eerste, echt toegankelijke games. In 1984 verscheen het spelletje waarin de vallende blokjes steeds sneller naar beneden komen. De game werd razend populair dankzij Nintendo, die de game standaard had geïnstalleerd op de Game Boy in 1989. Het spel lijkt eindeloos lang door te kunnen gaan, maar een 13-jarige jongen heeft het tegendeel bewezen door Tetris ‘uit te spelen’.

Willis “Blue Scuti” Gibson speelt Tetris op competitief niveau en wist een wereldrecord te zetten met deze indrukwekkende poging. De game loopt namelijk op het hoogste niveau op een gegeven moment simpelweg vast en daarmee is de game ‘uitgespeeld’. Hij deed er 38 minuten over, eindigde op level 157 en behaalde de hoogst haalbare score van 999.999. Hieronder kan je zijn wereldrecord bekijken.