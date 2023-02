De première datum van de aankomende biografische film over Tetris is vastgesteld. De film – die wordt geregisseerd door BAFTA-winnaar Jon S. Baird – zal worden getoond tijdens het South by Southwest 2023 filmfestival. Het evenement vindt plaats van 10 tot 19 maart in Austin, Texas. Het is nog niet bekend op welke dag de film zal worden getoond voor aanwezigen.

De Tetris-film zal later dit jaar te bekijken zijn via Apple’s streaming platform, AppleTV+. Taron Egerton vertolkt het hoofdpersonage Henk Rogers, de Nederlander die verantwoordelijk is voor het bemachtigen van de distributierechten van Tetris.

Gezien de première nu bekend is, zal het niet lang duren tot de release op Apple TV+ bekend wordt gemaakt. Of dit het enige platform is waarop de film te zien zal zijn in de Benelux is vooralsnog afwachten.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus!

–@Tetris_Official