De Consumer Electronics Show in Las Vegas zal op 9 januari van start gaan en hier is Sony ook aanwezig. Ze zullen hier een persconferentie houden, waarbij ze de nieuwste Sony Electronics producten zullen laten zien. Het is niet ongebruikelijk dat hier ook PlayStation zaken voorbij komen.

Het enige wat Sony voor de PlayStation qua hardware – volgens geruchten – in de pijplijn heeft zitten is de PlayStation 5 Pro. Die zou dus tijdens de persconferentie aangekondigd kunnen worden, maar insider Tom Henderson tempert de verwachtingen alvast een beetje.

In een nieuw bericht op X stelt hij dat hij erg verrast zou zijn als dit zou gebeuren, dit 9 tot 10 maanden voor de release, mits het oorspronkelijke tijdsplan nog klopt. Henderson is van mening dat de kans echter groter is dat we een aankondiging van de PlayStation 5 Pro in het derde kwartaal van 2024 krijgen.

“It seems like everyone is hyped that the PS5 Pro might be announced at CES. Personally, I’d be surprised if they were to announce a new console 9-10 months from release if that’s the timeline they are still going with. So I’m more inclined to believe a late Q3 announcement.”