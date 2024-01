Sinds de introductie van de Steam Deck zijn er steeds meer hardware fabrikanten die de markt van handheld gaming pc’s betreden. De eerstvolgende zal MSI zijn, die met de ‘Claw’ handheld komt. Deze handheld zal tijdens de CES volgende week officieel aangekondigd worden, zo blijkt uit een teaser op sociale media.

Nog voor die aankondiging daar is, zijn de specificaties van het platform al gelekt. Videocardz.com meldt dat ze de specs hebben bemachtigd en die hebben we hieronder geplaatst. Opvallend is dat de Claw 32GB geheugen zal hebben, wat het dubbele is ten opzichte van de Legion Go, Asus ROG Ally en Steam Deck.

Er bestaat echter een kans dat MSI met twee modellen komt, één met 32GB geheugen en één met 16GB geheugen. Voor de definitieve informatie zullen we de CES van volgende week moeten afwachten.