Er gaan al lange tijd geruchten rond dat er gewerkt wordt aan een remake van de eerste Metal Gear Solid. Daar heeft Konami tot op heden geen officiële uitspraken over gedaan, al werd vorig jaar wel Metal Gear Solid Delta: Snake Eater aangekondigd, die ergens dit jaar moet verschijnen.

De Spaanse website Areajugones meldt op basis van verschillende bronnen nu dat de remake van het eerste deel ook al jaren in ontwikkeling is, maar nog in een vroege fase verkeert. De game zou Konami’s meest ambitieuze project tot op heden zijn en zal alle focus krijgen zodra Metal Gear Solid Delta: Snake Eater eenmaal uit is.

De game zou verder exclusief in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 5, maar wanneer de titel precies moet uitkomen en wie de ontwikkelaar is, is niet bekend.