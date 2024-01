Tijdens de PlayStation Showcase in mei 2023 werd de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater officieel aangekondigd. Een release window werd niet genoemd, maar het ziet er naar uit dat de game dit jaar nog zal uitkomen.

Sony PlayStation heeft een nieuwe webpagina gelanceerd op de officiële PlayStation website, waar verschillende titels staan die dit jaar moeten verschijnen. Van het merendeel wisten we dat al, maar ook Metal Gear Solid Delta: Snake Eater staat hier tussen.

Daarmee hebben we de bevestiging gekregen dat deze game nog dit jaar uitkomt. Wanneer precies is echter even afwachten, want dat hangt van Konami af. Deze uitgever is dit jaar enigszins terug van weggeweest, want ze zullen ook Silent Hill 2 Remake uitbrengen. Die titel heeft echter ook nog geen releasedatum.