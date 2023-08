De Metal Gear-franchise gaat al meer dan 35 jaar mee, maar heeft de voorbije jaren in de koelkast doorgebracht. Uitgever Konami is nu van plan om deze gevestigde waarde weer op de kaart te zetten en komt nog dit jaar met een remake van Metal Gear Solid 3 én een collectie remasters van de eerste drie delen. Metal Gear is echter nooit helemaal weggeweest.

Dat blijkt uit de verkoopcijfers van de franchise. Uit een recente update op de website van Konami blijkt dat de reeks nu sinds zijn ontstaan meer dan 60 miljoen keer over de toonbank gegaan is en daarmee meer dan één miljard dollar winst gemaakt heeft. Het aantal verkochte exemplaren is sinds maart overigens gestegen met 200.000, dus Metal Gear blijft populair.

Benieuwd of dit betekent dat we in de niet al te verre toekomst ook nog gloednieuwe delen zullen mogen verwelkomen.