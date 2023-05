Konami kondigde vorige week officieel de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater aan, die als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc zal komen. De ontwikkeling van de game is in beheer van Konami en Virtuos, waarbij de grote hamvraag natuurlijk is of Kojima op een bepaalde manier betrokken is.

IGN Japan vroeg dit na bij Konami, maar uit het antwoord van een vertegenwoordiger van de uitgever blijkt dat de sleutelfiguren niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze remake. Hideo Kojima noch Yoji Shinkawa hebben iets te maken met de ontwikkeling van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Dat mag op zich geen verrassing zijn gezien beide personen niet langer voor Konami werken. Uit het antwoord blijkt ook dat Konami er alle vertrouwen in heeft het project tot een goed einde te brengen zonder de toezicht van deze twee grootmeesters.

“They are not involved. However, the development team will work hard to create this remake and also the ports (for Metal Gear Solid: Master Collection) so that they can be enjoyed on multiple platforms by even more players all around the world.”