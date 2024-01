De games van 2024 | Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – De Metal Gear Solid franchise is het nalatenschap van Hideo Kojima bij Konami. De franchise kan zonder dat hij aan het roer staat zeker doorgaan, maar Konami doet er eigenlijk weinig mee. Na de release van Metal Gear Solid V: The Phantom Pain kregen we nog Metal Gear Survive, maar dat was niet veel soeps. Het ziet er ook niet naar uit dat we snel nieuwe delen krijgen, maar wel blijft Konami op de franchise teren door oudere games opnieuw uit te brengen. Dat deden ze vorig jaar met de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 en dit jaar mogen we Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verwachten.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Deze titel werd tijdens de PlayStation Showcase in mei 2023 aangekondigd. Een remake die de game vanaf de grond af aan opnieuw opbouwt en al geruime tijd in ontwikkeling is. Konami heeft voor deze game de ontwikkelaar Virtuos ingeschakeld, een partij die aan diverse titels hun medewerking heeft verleend. Denk aan Dying Light, The Callisto Protocol, Outriders en Kerbal Space Program 2. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater is echter volledig hun project en deze game komt naar de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De remake van Metal Gear Solid 3 volgt hetzelfde verhaal als het origineel en ook mogen we identieke gameplay verwachten. Konami omschrijft de game qua ervaring als ‘hetzelfde pakkende verhaal en een boeiende wereld, maar dan nu met prachtige graphics en 3D audio’. Oftewel, de standaard verbeteringen die je van een remake mag verwachten. Hoewel we nog geen gameplay hebben gezien, laat de onderstaande in-engine trailer wel zien wat we van deze visuele verbetering mogen verwachten en het ziet er alvast indrukwekkend uit.

Voorlopige verwachting: Metal Gear Solid 3: Snake Eater was in 2004 een game die hoge ogen gooide. Het Metacritic gemiddelde staat op een indrukwekkende 9.1 en dus moet Virtuos met fluwelen handschoenen omgaan met het bronmateriaal. Qua gameplay, presentatie en verhaal mogen we een soortgelijke ervaring als dik 20 jaar terug verwachten, maar dan natuurlijk volgens de hedendaagse standaard. Ongetwijfeld zal de remake buiten de basis nog wel meer verbeteringen bevatten dan puur het audiovisuele aspect, maar daarvoor moeten we meer nieuws afwachten. Hoe dan ook, dit is een titel om in de gaten te houden, want als de game net zo goed is als het origineel is dit een topper in wording.