Steam is met afstand het meest populaire platform waar pc-gamers hun geliefde games op kunnen spelen en het heeft over de jaren tevens mogelijkheden geboden aan kleine ontwikkelaars om hun passie tot leven te brengen. Dat doen ze natuurlijk niet uit liefdadigheid, meer keuze betekent immers ook meer omzet, maar het harde werk van Valve uit zich wel in keiharde cijfers.

Het bedrijf zag namelijk dat er in 2023 meer dan 14.000 titels op Steam zijn gelanceerd, aldus de statistieken van SteamDB. Dat is een flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, waarin er ruim 12.000 games gelanceerd werden. De maand oktober was het drukst: maar liefst 1.324 games werden de wereld in geslingerd.

Ook qua gebruikersaantallen heeft Steam een nieuw record gevestigd. Als we wederom de cijfers van SteamDB erop naslaan, zien we dat Steam eerder deze week meer dan 33 miljoen gelijktijdige actieve gebruikers had. Het platform blijft dus immer groeien en dat zal in de aankomende jaren waarschijnlijk zo blijven.