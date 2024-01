Een nieuw jaar, een nieuwe sale in de Nintendo eShop. Nintendo heeft aangekondigd dat de 2024 Nieuwjaarsactie begonnen is en dat er meer dan 1.000 games voor de Nintendo Switch in de aanbieding zijn. Hierbij kan de korting oplopen tot maar liefst 75%, wat dus flink in de buidel kan schelen.

De sale is beschikbaar tot 14 januari, dus erg lang duurt het niet meer. Mocht je benieuwd zijn naar de aanbiedingen, dan kan je natuurlijk hier in de eShop terecht. Een paar titels die we voorbij zien komen zijn: Burnout Paradise (€ 5,99), EA Sports FC 24 (€ 29,99), Nintendo Switch Sports (€ 27,99) en Mario Kart 8 Deluxe (€ 39,99).

Nieuw Nintendo eShop tegoed nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.