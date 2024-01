In 2023 kondigde Apple een Mixed Reality headset aan genaamd de Vision Pro. Nu, ongeveer zes maanden later, maakt het bedrijf bekend dat de headset vanaf 2 februari beschikbaar zal zijn in de Verenigde Staten. Geïnteresseerden kunnen de headset vanaf 19 januari voorbestellen.

De Apple Vision Pro zal online via de website van de techgigant beschikbaar zijn, evenals in alle Apple Store locaties in het land. Kopers mogen diep in de buidel tasten voor Apple’s nieuwste snufje, de goedkoopste versie van de headset (met 256GB opslagruimte) kost namelijk maar liefst 3.499,- dollar.

De Vision Pro zal ook in andere landen worden uitgebracht later dit jaar, al heeft Apple nog niet laten weten wanneer we de Vision Pro precies mogen verwachten buiten de Verenigde Staten.