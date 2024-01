MSI plaatste afgelopen week al een teaser op social media over hun aankomende gaming handheld en nu heeft de fabrikant tijdens CES 2024 hun nieuwe apparaat én de specificaties onthuld. De MSI Claw moet de nieuwe concurrent van de Steam Deck worden en men heeft de handheld volgepropt met de laatste technieken. De Claw zal namelijk – als eerste van alle handhelds -gebruikmaken van Intels Core Ultra chips in plaats van een AMD chip. Door de aanwezigheid van 8 Xe cores zal het apparaat dus ook XeSS supersampling als geavanceerde video codecs aan kunnen.

De MSI Claw draait op Windows 11 en zal tevens gebruikmaken van MSI’s eigen Center M om een meer controllervriendelijke interface aan te bieden. Het werkgeheugen is 16GB LPDDR5 en het scherm heeft een resolutie van 1920×1080 met een maximale refresh rate van 120Hz. Een volle accu moet – mits het apparaat volledig wordt belast – zo’n twee uur mee kunnen gaan. Op het gebied van I/O en communicatie beschikt de MSI Claw over een vingerafdruk- en microSD kaartlezer, een Thunderbolt 4 poort, een audio jack, Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4.

De handheld zal in twee varianten komen: één met een Core Ultra 5 135H processor en 512GB opslag en één met de Core 7 Ultra 155H processor met 1TB opslag. Die eerste variant zal 699 dollar kosten en moet in de eerste helft van 2024 op de markt komen. De prijs van de andere variant is nog niet bekend.