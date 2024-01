Sony is al enige tijd bezig om hun IP’s te vertalen naar films en tv-series. Zo wordt er nu gewerkt aan God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, een tweede The Last of Us seizoen en meer. Het ziet er naar uit dat het hier zeker niet bij zal blijven, want ook wat minder grote IP’s keren in de vorm van een film of serie terug.

In een korte video van Sony Pictures worden namelijk beelden getoond van Gravity Rush opnames, waarbij het hoofdpersonage van een wolkenkrabber afspringt. Dit met het logo van de games erbij, wat een Gravity Rush project doet bevestigen, maar verdere details zijn niet bekend.

Opvallend genoeg is in dezelfde trailer, als er gesproken wordt over animatiestudio’s, een fragment van Patapon te zien. Hier staat bij dat het een ‘in-ontwikkeling gaming/anime’ project is. Het is dus even afwachten wat Sony er precies mee gaat doen. De video met fragmenten waarvan sprake hieronder.