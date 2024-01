Het tweede seizoen van The Last of Us op HBO zal The Last of Us: Part II als basis nemen en hierin zagen we natuurlijk het personage Abby. Het heeft even mogen duren, maar we weten nu wie de rol van haar zal vertolken in de tv-serie: Kaitlyn Dever.

Naughty Dog heeft het officieel gemaakt via X, waarmee een belangrijke rol voor het tweede seizoen dus is ingevuld. Overigens is Dever niet onbekend met Naughty Dog. Zij sprak eerder het personage Cassie Drake al in voor Uncharted 4: A Thief’s End.

Kaitlyn Dever is verder bekend van rollen in Unbelievable en Dopesick. Wat denk jij, een goede keuze voor de rol van Abby?